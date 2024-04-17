Дьяков: «Оренбург» доставил немало проблем в атаке, «Динамо» продолжает много пропускать

Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал победу московского клуба над «Оренбургом» (4:2) в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Динамо» наконец-то прервало неудачную полосу. Была интересная весёлая игра, где было забито шесть мячей. Поэтому всё было круто, но «Динамо» было нелегко. Было очевидно, что «Оренбург» играл интересно в атаке и доставил немало проблем. При счёте 2:1 у «Динамо» могли возникнуть проблемы, но третий мяч всё закрыл. «Динамо» выиграло и прошло дальше абсолютно заслужено.

«Динамо» продолжает пропускать достаточно много. Два мяча — это много. И опять такие непонятные пропущенные мячи. Первый гол — несогласованные действия защитника и Шунина. Тут, конечно, виноват защитник. Он пропускал самовольно мяч и понадеялся на Шунина, поэтому ошибка защитника. Такой пропущенный мяч хорошо, когда есть запас по забитым голам. Но «Динамо» продолжает допускать ошибки на ровном месте», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.