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Дьяков: «Оренбург» доставил немало проблем в атаке, «Динамо» продолжает много пропускать

Дьяков: «Оренбург» доставил немало проблем в атаке, «Динамо» продолжает много пропускать
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Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал победу московского клуба над «Оренбургом» (4:2) в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь регионов)
17 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Смолов – 11'     0:2 Тюкавин – 62'     1:2 Горбани – 68'     1:3 Макаров – 74'     1:4 Карраскаль – 82'     2:4 Томпсон – 90+2'    

«Динамо» наконец-то прервало неудачную полосу. Была интересная весёлая игра, где было забито шесть мячей. Поэтому всё было круто, но «Динамо» было нелегко. Было очевидно, что «Оренбург» играл интересно в атаке и доставил немало проблем. При счёте 2:1 у «Динамо» могли возникнуть проблемы, но третий мяч всё закрыл. «Динамо» выиграло и прошло дальше абсолютно заслужено.

«Динамо» продолжает пропускать достаточно много. Два мяча — это много. И опять такие непонятные пропущенные мячи. Первый гол — несогласованные действия защитника и Шунина. Тут, конечно, виноват защитник. Он пропускал самовольно мяч и понадеялся на Шунина, поэтому ошибка защитника. Такой пропущенный мяч хорошо, когда есть запас по забитым голам. Но «Динамо» продолжает допускать ошибки на ровном месте», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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