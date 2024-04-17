«Он великолепен». Анчелотти — о Беллингеме

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о футбольном будущем полузащитника «Королевского клуба» Джуда Беллингема.

«Не забывайте, что Джуду всего 20 лет. Он великолепен. В будущем он станет одним из самых важных игроков.

Беллингем очень хороший, современный игрок. Очень сильный, очень техничный, и у меня нет никаких сомнений на его счёт», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter)

Напомним, игроком мадридского клуба Беллингем стал прошлым летом. В «Реал» англичанин перебрался из дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провёл 34 матча за «сливочных» во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 10 результативных передач. Действующий контракт Джуда с мадридцами рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Беллингема в € 180 млн.