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Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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«Он великолепен». Анчелотти — о Беллингеме

«Он великолепен». Анчелотти — о Беллингеме
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о футбольном будущем полузащитника «Королевского клуба» Джуда Беллингема.

«Не забывайте, что Джуду всего 20 лет. Он великолепен. В будущем он станет одним из самых важных игроков.

Беллингем очень хороший, современный игрок. Очень сильный, очень техничный, и у меня нет никаких сомнений на его счёт», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter)

Напомним, игроком мадридского клуба Беллингем стал прошлым летом. В «Реал» англичанин перебрался из дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провёл 34 матча за «сливочных» во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 10 результативных передач. Действующий контракт Джуда с мадридцами рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Беллингема в € 180 млн.

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