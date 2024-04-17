«Спартак» не обыгрывает «Зенит» в Санкт-Петербурге с 2012 года

17 апреля в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды сыграли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 19:30 по московскому времени. Встреча завершилась ничейным результатом — 0:0.

Таким образом, «Спартак» не обыгрывает «Зенит» в Санкт-Петербурге 12 лет. Последний раз красно-белые оказались сильнее сине-бело-голубых в гостях в мае 2012 года. Тогда в рамках чемпионата страны «Спартак» победил со счётом 3:2.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Педро. За «Спартак» забил Манфред Угальде. Таким образом, «Зенит» по сумме двух встреч обыграл красно-белых и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. «Спартак» опустился в нижнюю сетку.