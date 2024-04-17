Шикунов: Максименко спас «Спартак» от поражения в матче с «Зенитом»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился мыслями о ничейном результате в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу между красно-белыми и «Зенитом» (0:0). Первая встреча завершилась победой петербуржцев со счётом 2:1. Таким образом, они вышли в финал Пути РПЛ.

«Максименко спас «Спартак» от поражения. Потрясающий матч для него! Вытянул всё, что можно. Но «Спартак» играл более организованно. Что-то положительное пошло у команды. Первый матч играли с «Зенитом» в Питере без Абаскаля, и тоже была ничья. Это достойный результат. Это заслуга руководителей, которые убрали Абаскаля и освободили всех. Эмоционально ребята легче сейчас выглядят. С Абаскалем были задавленными. С «Сочи» просто катастрофа была», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.