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Шикунов: Максименко спас «Спартак» от поражения в матче с «Зенитом»

Шикунов: Максименко спас «Спартак» от поражения в матче с «Зенитом»
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился мыслями о ничейном результате в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу между красно-белыми и «Зенитом» (0:0). Первая встреча завершилась победой петербуржцев со счётом 2:1. Таким образом, они вышли в финал Пути РПЛ.

«Максименко спас «Спартак» от поражения. Потрясающий матч для него! Вытянул всё, что можно. Но «Спартак» играл более организованно. Что-то положительное пошло у команды. Первый матч играли с «Зенитом» в Питере без Абаскаля, и тоже была ничья. Это достойный результат. Это заслуга руководителей, которые убрали Абаскаля и освободили всех. Эмоционально ребята легче сейчас выглядят. С Абаскалем были задавленными. С «Сочи» просто катастрофа была», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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