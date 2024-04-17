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Игрок «Зенита» Мантуан: сейчас понимаю формат Кубка России, мы разобрались в прошлом году

Игрок «Зенита» Мантуан: сейчас понимаю формат Кубка России, мы разобрались в прошлом году
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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан после ничьей со «Спартаком» (0:0, 2:1 первый матч) в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России признался, что разобрался в структуре турнира.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Я считаю, что сегодня была хорошая игра. У нас было много моментов, где мы могли забить, но счёт – 0:0. Игра в Москве и та победа была очень важной. Сейчас 0:0, но это не проигрыш.

Да, сейчас уже понимаю формат Кубка России. Мы все знаем и разобрались ещё в прошлом году. После финала ещё будет Суперфинал, мы в курсе», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Зенит» вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет на домашней арене с действующим победителем турнира ЦСКА. Если «Зенит» пройдёт московскую команду, то примет участие в решающем матче Кубка.

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