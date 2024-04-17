Игрок «Спартака» Хлусевич: мы вылетели из верхней сетки Кубка, какие ощущения могут быть?

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал вылет из Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Красно-белые по сумме двух матчей уступили в полуфинале турнира «Зениту» (1:2, 0:0) и теперь сыграют во втором этапе полуфинала Пути регионов с «Динамо».

«Какие ощущения могут быть? Мы вылетели из верхней сетки, но, слава богу, остались в Кубке и дальше продолжаем бороться за трофей», — передает слов Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В последний раз «Спартак» играл в финале Кубка России в 2022 году. В том матче «Спартак» победил «Динамо» со счётом 2:1.

23-летний Хлусевич выступает за «Спартак» с конца 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 26 матчах забил три гола и отдал две результативные передачи.