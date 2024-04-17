Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Хлусевич: мы вылетели из верхней сетки Кубка, какие ощущения могут быть?

Игрок «Спартака» Хлусевич: мы вылетели из верхней сетки Кубка, какие ощущения могут быть?
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал вылет из Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Красно-белые по сумме двух матчей уступили в полуфинале турнира «Зениту» (1:2, 0:0) и теперь сыграют во втором этапе полуфинала Пути регионов с «Динамо».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Какие ощущения могут быть? Мы вылетели из верхней сетки, но, слава богу, остались в Кубке и дальше продолжаем бороться за трофей», — передает слов Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В последний раз «Спартак» играл в финале Кубка России в 2022 году. В том матче «Спартак» победил «Динамо» со счётом 2:1.

23-летний Хлусевич выступает за «Спартак» с конца 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 26 матчах забил три гола и отдал две результативные передачи.

Материалы по теме
Абаскаль ушёл — Джикия вернулся! Но «Спартак» не проиграл «Зениту» благодаря Максименко
Абаскаль ушёл — Джикия вернулся! Но «Спартак» не проиграл «Зениту» благодаря Максименко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android