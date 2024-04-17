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Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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У защитника «Арсенала» Томиясу выпала линза во время матча с «Баварией»

У защитника «Арсенала» Томиясу выпала линза во время матча с «Баварией»
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В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и английским «Арсеналом». Команды играют на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче — 0:0.

На 51-й минуте матча возникла пауза в игре, которая была вызвана тем, что у защитника «Арсенала» Такэхиро Томиясу выпала линза. Медики выбежали на поле, но защитник «Арсенала» сам справился с проблемой.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Киммих – 63'    

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоялся 9 апреля, команды сыграли вничью со счётом 2:2. В составе «Арсенала» забитыми мячами отметились Букайо Сака и Леандро Троссард. За «Баварию» забили Серж Гнабри и Гарри Кейн.

В полуфинале победитель встретится с лучшим в паре «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид, которые также сыграют свой ответный матч сегодня.

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