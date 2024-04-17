«Бавария» обыграла «Арсенал» и вышла в 1/2 финала Лиги чемпионов

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и английским «Арсеналом». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Хозяева одержали победу в матче со счётом 1:0 (3:2 по сумме двух матчей).

Единственный гол в матче был забит на 64-й минуте. Защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру догнал мяч у лицевой и через небольшую паузу совершил подачу к линии вратарской, откуда полузащитник мюнхенцев Йозуа Киммих без прыжка головой отправил мяч в сетку ворот.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоялся 9 апреля, команды сыграли вничью со счётом 2:2. В составе «Арсенала» забитыми мячами отметились Букайо Сака и Леандро Троссард. За «Баварию» забили Серж Гнабри и Гарри Кейн.

«Бавария» выходит в 1/2 финала Лиги чемпионов, где встретится с лучшим в паре «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид.