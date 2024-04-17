Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Нино — об игре со «Спартаком»: моментов мы создали достаточно

Защитник «Зенита» Нино — об игре со «Спартаком»: моментов мы создали достаточно
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник петербургского «Зенита» Нино прокомментировал ничейный результат в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу с московским «Спартаком» (0:0).

«Хотелось решить всё в нашу пользу как можно быстрее — мы всегда стараемся действовать именно так. Нужно было забыть результат игры в Москве и постараться развить успех, забить ещё несколько мячей. К сожалению, нам не удалось поразить ворота соперника, хотя моментов мы создали достаточно. Но всегда какая-то деталь мешала мячу оказаться в сетке», – приводит слова Нино пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Педро. За «Спартак» забил Манфред Угальде. Таким образом, «Зенит» по сумме двух встреч обыграл красно-белых и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. «Спартак» опустился в нижнюю сетку.

Материалы по теме
«Спартак» — после игры с «Зенитом»: наш путь в Кубке ещё продолжается
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android