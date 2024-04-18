«Арсенал» не обыгрывает «Баварию» с 2015 года

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и английским «Арсеналом». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Хозяева одержали победу в матче со счётом 1:0 (3:2 по сумме двух матчей). Таким образом, лондонскому клубу не удаётся обыграть мюнхенцев с 2015 года.

Последний раз «Арсенал» обыгрывал «Баварию» 20 ноября 2015 года на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2015/2016. Тогда матч завершился со счётом 2:0. Голы забили Оливье Жиру и Месут Озил.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоялся 9 апреля, команды сыграли вничью со счётом 2:2. В составе «Арсенала» забитыми мячами отметились Букайо Сака и Леандро Троссард. За «Баварию» забили Серж Гнабри и Гарри Кейн.

По итогам двух матчей «Бавария» выходит в 1/2 финала Лиги чемпионов, где встретится с лучшим в паре «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид.