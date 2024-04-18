Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» вышла в полуфинал ЛЧ впервые с 2020 года

«Бавария» вышла в полуфинал ЛЧ впервые с 2020 года
Комментарии

17 апреля завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и английским «Арсеналом». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Хозяева одержали победу в матче со счётом 1:0 (3:2 по сумме двух матчей).

Благодаря данному результату «Бавария» пробилась в 1/2 финала Лиги чемпионов, где встретится с лучшим в паре «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид.

Таким образом, «Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА впервые с 2020 года. Отметим, что в том сезоне мюнхенская команда стала победителем турнира.

Напомним, на прошлой неделе подопечные Томаса Тухеля лишились шансов на победу в Бундеслиге по итогам текущего сезона.

Материалы по теме
«Бавария» обыграла «Арсенал» и вышла в 1/2 финала Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android