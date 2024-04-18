«Бавария» вышла в полуфинал ЛЧ впервые с 2020 года

17 апреля завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и английским «Арсеналом». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Хозяева одержали победу в матче со счётом 1:0 (3:2 по сумме двух матчей).

Благодаря данному результату «Бавария» пробилась в 1/2 финала Лиги чемпионов, где встретится с лучшим в паре «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид.

Таким образом, «Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА впервые с 2020 года. Отметим, что в том сезоне мюнхенская команда стала победителем турнира.

Напомним, на прошлой неделе подопечные Томаса Тухеля лишились шансов на победу в Бундеслиге по итогам текущего сезона.