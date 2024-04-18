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«Спартак» не пропускает при руководстве Владимира Слишковича четыре матча

«Спартак» не пропускает при руководстве Владимира Слишковича четыре матча
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17 апреля в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды сыграли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Встреча завершилась ничейным результатом — 0:0. Таким образом, московская команда не пропускает на протяжении четырёх матчей под руководством Владимира Слишковича.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

После увольнения главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля Владимир Слишкович был назначен исполняющим обязанности, и в этом статусе он провёл матч с «Зенитом». Однако Слишкович также руководил командой в матчах, в которых Абаскаль не мог присутствовать по причине дисквалификации, и в них также «Спартак» не пропускал мячи в свои ворота.

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