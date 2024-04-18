«Спартак» не пропускает при руководстве Владимира Слишковича четыре матча

17 апреля в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды сыграли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Встреча завершилась ничейным результатом — 0:0. Таким образом, московская команда не пропускает на протяжении четырёх матчей под руководством Владимира Слишковича.

После увольнения главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля Владимир Слишкович был назначен исполняющим обязанности, и в этом статусе он провёл матч с «Зенитом». Однако Слишкович также руководил командой в матчах, в которых Абаскаль не мог присутствовать по причине дисквалификации, и в них также «Спартак» не пропускал мячи в свои ворота.