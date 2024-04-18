«Манчестер Сити» и мадридский «Реал» определят полуфиналиста ЛЧ в серии пенальти

В эти минуты в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встречаются английский «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 1:1 (0:0).

На 12-й минуте гости повели. В их составе забил бразильский нападающий Родриго. На 76-й минуте хозяева сравняли счёт — отличился бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов команды сыграли вничью со счётом 3:3. По сумме двух встреч счёт в этом противостоянии равный — 4:4.

Таким образом, команды определят полуфиналиста в серии 11-метровых ударов.