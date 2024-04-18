«Манчестер Сити» и мадридский «Реал» определят полуфиналиста ЛЧ в серии пенальти
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В эти минуты в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встречаются английский «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 1:1 (0:0).
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Пенальти
1 : 1
3 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 12' 1:1 Де Брёйне – 76'
На 12-й минуте гости повели. В их составе забил бразильский нападающий Родриго. На 76-й минуте хозяева сравняли счёт — отличился бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне.
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов команды сыграли вничью со счётом 3:3. По сумме двух встреч счёт в этом противостоянии равный — 4:4.
Таким образом, команды определят полуфиналиста в серии 11-метровых ударов.
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