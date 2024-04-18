Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» и мадридский «Реал» определят полуфиналиста ЛЧ в серии пенальти

«Манчестер Сити» и мадридский «Реал» определят полуфиналиста ЛЧ в серии пенальти
Комментарии

В эти минуты в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встречаются английский «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 1:1 (0:0).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Пенальти
1 : 1
3 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 12'     1:1 Де Брёйне – 76'    

На 12-й минуте гости повели. В их составе забил бразильский нападающий Родриго. На 76-й минуте хозяева сравняли счёт — отличился бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов команды сыграли вничью со счётом 3:3. По сумме двух встреч счёт в этом противостоянии равный — 4:4.

Таким образом, команды определят полуфиналиста в серии 11-метровых ударов.

Календарь Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android