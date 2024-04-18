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Определились все участники полуфиналов Лиги чемпионов сезона-2023/2024

Определились все участники полуфиналов Лиги чемпионов сезона-2023/2024
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Сегодня, 18 апреля, определились все участники полуфиналов Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

В следующую стадию пробились мадридский «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Боруссия» Дортмунд (Германия) и «ПСЖ» (Франция).

В 1/2 финала мадридский «Реал» сыграет с «Баварией». «Боруссия» Дортмунд (Германия) и «ПСЖ» (Франция) встретятся во втором полуфинале. Первые матчи будут проведены 30 апреля и 1 мая. Ответные встречи состоятся 7 и 8 мая.

Напомним, в минувшем сезоне победителем Лиги чемпионов УЕФА стал «Манчестер Сити». В финале турнира клуб из Англии оказался сильнее «Интера». В нынешнем сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы сошли с дистанции на стадии четвертьфинала, уступив мадридскому «Реалу».

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