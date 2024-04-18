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Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение команды в ответном четвертьфинальном матче с «Реалом» в Лиге чемпионов (1:1, 3:4 – серия пенальти).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 12'     1:1 Де Брёйне – 76'    

«Я бы предпочёл победу, но поздравляю «Реал». Мы сделали всё, поэтому я абсолютно не сожалею ни о чём из того, что мы сделали. Как тренер я всегда говорю: главное забивать больше и меньше пропускать, и мы сделали всё. Мы играли исключительно, но, к сожалению, не смогли победить, так что это то, что есть. Иногда можно выиграть по пенальти, а иногда — нет. Но в игре мы не реализовали те моменты, которые у нас были, хотя и защищались очень хорошо. Все выступили на высоком уровне», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Отметим, «Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов.

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