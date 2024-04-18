«Верю, что всё решится в самых последних турах». Сёмин — о чемпионской гонке в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о чемпионской гонке в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Чемпионская гонка умерла? Ни в коем случае! Верю в то, что всё решится в самых последних турах. Достаточно взглянуть на календарь. И «Зениту», и «Краснодару» предстоят матчи не только с командами из верхней части таблицы, но и с аутсайдерами. Вот тут стоит ждать определённых сюрпризов. Никто не хочет вылетать напрямую или даже попадать в стыки. Так что расслабляться никому нельзя», — приводят слова Сёмина «Известия».

Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. На второй строчке располагается «Краснодар», заработав 43 очка. На третьем месте находится московское «Динамо». У подопечных Марцела Лички 38 очков.