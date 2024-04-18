Видеообзор волевой победы «Ростова» в матче Кубка России с «Уралом»
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Вчера, 17 апреля, состоялся матч первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). «Ростов» одержал волевую победу со счётом 3:1.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь регионов)
17 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Шеттине – 10' 1:1 Комаров – 60' 1:2 Терентьев – 72' 1:3 Комличенко – 90+5'
На 10-й минуте счёт открыл нападающий «Урала» Гильерме Шеттине. Во втором тайме в составе ростовчан отличились Иван Комаров, Денис Терентьев и Николай Комличенко.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале FONBET Кубок России.
В матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов «Ростов» встретится с калининградской «Балтикой».
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