Видеообзор волевой победы «Ростова» в матче Кубка России с «Уралом»

Вчера, 17 апреля, состоялся матч первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). «Ростов» одержал волевую победу со счётом 3:1.

На 10-й минуте счёт открыл нападающий «Урала» Гильерме Шеттине. Во втором тайме в составе ростовчан отличились Иван Комаров, Денис Терентьев и Николай Комличенко.

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В матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов «Ростов» встретится с калининградской «Балтикой».