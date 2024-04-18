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Видеообзор матча «Зенит» — «Спартак» в Кубке России

Видеообзор матча «Зенит» — «Спартак» в Кубке России
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17 апреля в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды сыграли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 19:30 по московскому времени. Встреча завершилась ничейным результатом — 0:0.

Видео опубликовано на YouTube-канале Кубка России. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Напомним, в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Педро. За «Спартак» забил Манфред Угальде.

Таким образом, «Зенит» по сумме двух встреч обыграл красно-белых и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. «Спартак» опустился в нижнюю сетку, где сыграет с московским «Динамо».

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