Никита Чернов: надеюсь, у Слишковича в «Спартаке» всё получится

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о работе с и. о. главного тренера красно-белых Владимиром Слишковичем.

— Новый главный тренер «Спартака» неизвестен. Вам комфортнее работать с российскими или иностранными специалистами?

— Не знаю, но мне нравится Владимир Слишкович, который сейчас тренирует. Я надеюсь, что у него всё получится. А вперёд загадывать не хочу, — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в воскресенье, 14 апреля, «Спартак» объявил об уходе испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

Гильермо Абаскаль возглавлял красно-белых с 2022 года. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения).