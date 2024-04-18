Владимир Быстров: я не хочу тренировать. Помогал Денисову – это не моё

Бывший футболист сборной России, «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров признался, что не хочет начинать тренерскую карьеру. Он вспомнил, как помогал с тренерством Игорю Денисову. Именно тогда Быстров осознал, что такая работа — не для него.

– Но вы сами хотели бы тренировать?

– Нет. Это очень тяжело. Надо отдавать всего себя. Для меня это невозможно. Я попробовал помогать Игорю Денисову, но не моё, – сказал Владимир Быстров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Также в эксклюзивном интервью «Чемпионату» Быстров раскритиковал тренерскую школу в России и детских тренеров. Экс-футболист заявил, что нынешние тренеры привносят в российский футбол европейские ценности.