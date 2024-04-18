Юрист «Спартака» прокомментировала заключение мирного соглашения с Шамилем Газизовым

Юрист футбольного клуба «Спартак» Татьяна Завьялова прокомментировала заключение мирного соглашения между московским клубом и бывшим генеральным директором команды Шамилем Газизовым.

«В части процесса по взысканию Шамиля Камиловича утверждено мировое соглашение. Первые шаги сделаны и оно начинает исполняться. На текущий момент у Газизова нет споров с Леонидом Арнольдовичем», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. После увольнения функционер инициировал судебные разбирательства с московским клубом в 2021 году, требуя выплат задолженности по выходному пособию, процентов и компенсации морального вреда. В последние годы Газизов работал на аналогичных должностях в «Уфе» и в махачкалинском «Динамо».