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Йозуа Киммих: мы не будем контролировать игру в матче с «Арсеналом» все 90 минут

Йозуа Киммих: мы не будем контролировать игру в матче с «Арсеналом» все 90 минут
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался относительно ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом», который состоится 16 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы уже видели, что в первом матче «Арсенал» очень доминировал, а мы больше полагались на контратаки. В среду мы не будем контролировать ход игры на протяжении всех 90 минут. Но я предполагаю, что мы будем больше владеть мячом и постараемся внести решающий вклад в игру. В этом сезоне у нас было несколько хороших матчей, в которых мы использовали контратаки. У нас есть игроки для быстрых переходов из обороны в атаку», — приводит слова Киммиха Bild.

Напомним, «Бавария» сыграет с «Арсеналом» на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00. Первая игра между командами завершилась со счётом 2:2.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Сака – 12'     1:1 Гнабри – 18'     1:2 Кейн – 32'     2:2 Троссард – 76'    
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