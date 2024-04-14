Йозуа Киммих: мы не будем контролировать игру в матче с «Арсеналом» все 90 минут

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался относительно ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом», который состоится 16 апреля.
«Мы уже видели, что в первом матче «Арсенал» очень доминировал, а мы больше полагались на контратаки. В среду мы не будем контролировать ход игры на протяжении всех 90 минут. Но я предполагаю, что мы будем больше владеть мячом и постараемся внести решающий вклад в игру. В этом сезоне у нас было несколько хороших матчей, в которых мы использовали контратаки. У нас есть игроки для быстрых переходов из обороны в атаку», — приводит слова Киммиха Bild.
Напомним, «Бавария» сыграет с «Арсеналом» на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00. Первая игра между командами завершилась со счётом 2:2.
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