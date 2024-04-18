«Рома» — «Милан»: Манчини открыл счёт в матче

В эти минуты идёт ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются итальянские «Рома» и «Милан». Игра проходит на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступает Шимон Марциняк. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте счёт в матче открыл защитник «Ромы» Джанлука Манчини.

Первый матч между этими командами завершился со счётом 1:0 в пользу римского клуба. Единственный гол в игре забил защитник Джанлука Манчини.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии команды встречались дважды. В матче 3-го тура «Милан» обыграл «Рому» со счётом 2:1. В игре 20-го тура миланский клуб выиграл у «волков» со счётом 3:1. После 31 матча Серии А «Рома» набрала 55 очков и занимает пятое место. После 32 игр чемпионата Италии «Милан» заработал 69 очков и расположился на второй строчке.