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Агент игрока «Панатинаикоса» Мансини: из России мы общались только с «Краснодаром»

Агент игрока «Панатинаикоса» Мансини: из России мы общались только с «Краснодаром»
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Габриэль Литтери, агент полузащитника «Панатинаикоса» Даниэля Мансини, ответил на вопрос о возможном переходе своего клиента в российский клуб летом, а также сказал, что за игроком следил «Краснодар».

«Трансфер в Россию? Летом мы посмотрим, будет ли интерес. Из России мы общались только с «Краснодаром», но это было давно», — приводит слова Литтери «РБ Спорт».

Даниэль Мансини в нынешнем сезоне провел за «Панатинаикос» 43 матча во всех турнирах, в которых забил три гола мяча и отдал шесть голевых передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Напомним, за 23 матча в Российской Премьер-Лиге «Краснодар» заработал 43 очка. Команда занимает второе место.

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