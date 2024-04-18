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«Работаем». Артём Дзюба опубликовал видео с тренировки «Локомотива»

«Работаем». Артём Дзюба опубликовал видео с тренировки «Локомотива»
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба опубликовал в своём телеграм-канале видео с тренировки железнодорожников, где футболист отрабатывает удары по воротам.

Видео из телеграм-канала Артёма Дзюбы.

«Работаем», — подписал публикацию Дзюба.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 35-летний Артём Дзюба провёл 19 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил три голевые передачи. Также на счету нападающего пять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что руководство «Локомотива» сомневается в том, стоит ли продлевать контракт с Артёмом Дзюбой. В качестве возможного варианта продолжения карьеры нападающий рассматривает китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий.

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