Фабио Каннаваро — о работе в Китае: для многих это считается не лучшим опытом

Бывший футболист сборной Италии и главный тренер «Гуанчжоу» Фабио Каннаваро поделился впечатлениями от работы в Китае.

«Я тренирую с 2014 года, когда Марчелло Липпи взял меня с собой в Китай: для многих это считается не лучшим опытом, но в Азии в то время были очень большие тренеры. Мне посчастливилось преуспеть, выиграть и остаться на пять лет, в течение которых я тренировал таких игроков, как Паулиньо, Пато, Талиска и Витсель. Мы дошли до полуфинала азиатской Лиги чемпионов. Когда я вернулся в Европу, я понял, что китайский опыт плохо оценивается. Я не понял почему: извините, десять лет должны иметь значение», — приводит слова Каннаваро Tuttosport.

Каннаваро дважды становился чемпионом Италии с «Ювентусом» и столько же раз — чемпионом Испании с мадридским «Реалом». В 2006 году Фабио выиграл чемпионат мира в составе сборной Италии. Его команда обыграла в финале Францию в серии пенальти. В том же году игрок получил «Золотой мяч». Каннаваро работал в Китае, где тренировал местные клубы и национальную команду. Специалист стал чемпионом Китая с «Гуанчжоу». Последнее место работы — «Беневенто». Каннаваро покинул клуб в 2023 году.