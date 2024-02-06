Летом пройдёт звёздный ЧМ среди бывших футболистов старше 35 лет – Daily Mail

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Летом пройдёт звёздный чемпионат мира среди бывших футболистов, которые старше 35 лет, сообщает Daily Mail.

По информации источника, на этом турнире планируется восемь команд:

Англия: Стив Макманаман (к), Робби Фаулер, Майкл Оуэн, Эшли Коул, Джо Коул, Рио Фердинанд, Фрэнк Лэмпард, Дэвид Джеймс (в).

Аргентина: Эстебан Камбьяссо (к), Эрнан Креспо, Пабло Сабалета.

Бразилия: Эмерсон (к), Кака, Роналдиньо, Роберто Карлос, Ривалдо.

Германия: Кевин Кураньи (к), Месут Озил, Сами Хедира.

Испания: Мичел Сальгадо (к), Давид Вилья, Карлес Пуйоль, Икер Касильяс (если разрешат врачи после проблем с сердцем).

Италия: Марко Матерацци (к), Фабио Каннаваро, Франческо Тотти.

Уругвай: Диего Лугано (к), Диего Форлан.

Франция: Кристиан Карамбё (к), Тьерри Анри, Марсель Десайи.

Сообщается, что турнир пройдёт в Англии с 4 по 11 июня. Допускаются футболисты старше 35 лет, которые играли за сборную или провели более 100 матчей в высшей лиге. Матчи 11 на 11 будут длиться 70 минут, разрешены обратные замены.