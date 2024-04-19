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Фенербахче — Олимпиакос 1:0,2:3 пен., результат ответного матча 1/4 финала Лиги конференций 19 апреля

«Олимпиакос» вышел в 1/2 финала Лиги конференций, переиграв «Фенербахче» по пенальти
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Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между турецким «Фенербахче» и греческим «Олимпиакосом». Команды играли на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу" (Стамбул, Турция). Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Тобиас Штилер (Гамбург, Германия). Основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 1:0 (3:3 по сумме двух матчей). В серии пенальти сильнее оказался «Олимпиакос» (3:2).

Лига конференций . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 0
2 : 3
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Кахведжи – 11'    
Удаления: нет / Нтои – 120+4'

На 11-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Фенербахче» Ирфан Кахведжи. Ему ассистировал бывший игрок «Динамо» Себастьян Шиманьски. В дополнительные 30 минут команды голов не забили. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Олимпиакоса".

Таким образом, по сумме двух встреч «Олимпиакос» проходит в 1/2 финала Лиги конференций, где встретится с «Астон Виллой», которая ранее обыграла «Лилль» в ответном матче 1/4 финала ЛК, который закончился со счётом 1:2, 4:3 пен.

Турнирная сетка Лиги конференций
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