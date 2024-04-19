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Расписание полуфинала Лиги конференций: даты, время начала матчей

Расписание полуфинала Лиги конференций: даты, время начала матчей
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Завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций, по результатам которых определились все полуфиналисты этого турнира:

«Фиорентина» — «Брюгге»;

«Астон Вилла» — «Олимпиакос».

Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
02 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
02 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Расписание матчей 1/2 финала Лиги конференций:

первые матчи:

«Фиорентина» — «Брюгге» (2 мая, 22:00 мск.);
«Астон Вилла» — «Олимпиакос» (2 мая, 22:00 мск.);

ответные матчи:

«Брюгге» — «Фиорентина» (9 мая, 22:00 мск.);
«Олимпиакос» — «Астон Вилла» (9 мая, 22:00 мск.).

Финал Лиги конференций состоится 29 мая в Афинах.

Напомним, действующим обладателем титула Лиги конференций является английский «Вест Хэм Юнайтед». В финале этого турнира «молотобойцы» обыграли итальянскую «Фиорентину» со счётом 2:1. В составе лондонского клуба голами отметились нападающие Мохамед Саид Бенрахма и Джаррод Боуэн. Единственный гол «фиалок» забил Джакомо Бонавентура.

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