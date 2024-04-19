«Ощущение, что играешь против 13-14 человек». Форвард «Вест Хэма» – о судействе в матче ЛЕ

Форвард «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио раскритиковал судейство ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Байером» (1:1).

«Такое ощущение, что ты играешь не против 11 человек, а против 13-14, включая двух лайнсменов. На поле нужно не просто продолжать давить, но и пытаться сделать так, чтобы решения арбитров шли в твою сторону. А они не шли. Мы должны были продолжать играть по-своему и оставаться профессионалами», – приводит слова Антонио BBC.

Отметим, матч обслуживала бригада арбитров во главе с испанцем Хосе Санчесом Мартинесом.

Напомним, по сумме двух матчей (3:1) «Байер» вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с итальянской «Ромой». Матчи пройдут 2 и 9 мая.

Фанаты «Байера» празднуют чемпионство: