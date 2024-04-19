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«Ощущение, что играешь против 13-14 человек». Форвард «Вест Хэма» – о судействе в матче ЛЕ

«Ощущение, что играешь против 13-14 человек». Форвард «Вест Хэма» – о судействе в матче ЛЕ
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Форвард «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио раскритиковал судейство ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Байером» (1:1).

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Окончен
1 : 1
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Антонио – 13'     1:1 Фримпонг – 89'    

«Такое ощущение, что ты играешь не против 11 человек, а против 13-14, включая двух лайнсменов. На поле нужно не просто продолжать давить, но и пытаться сделать так, чтобы решения арбитров шли в твою сторону. А они не шли. Мы должны были продолжать играть по-своему и оставаться профессионалами», – приводит слова Антонио BBC.

Отметим, матч обслуживала бригада арбитров во главе с испанцем Хосе Санчесом Мартинесом.

Напомним, по сумме двух матчей (3:1) «Байер» вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с итальянской «Ромой». Матчи пройдут 2 и 9 мая.

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