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Каземиро – об уходе из «Реала»: заплакал в офисе Анчелотти

Каземиро – об уходе из «Реала»: заплакал в офисе Анчелотти
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Опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Каземиро рассказал о моменте, когда засомневался в уходе из «Реала».

«В тот день, когда всё было сделано с «Юнайтед», подписали все бумаги и переход был завершён, я вошёл в офис Карло Анчелотти и заплакал. Это был единственный момент, когда я колебался. Единственный раз, когда я сомневался в том, что покину мадридский «Реал», – приводит слова Каземиро El Chiringuito.

Бразильский полузащитник перебрался в английский клуб из мадридского «Реала» летом 2022 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 70,65 млн. В составе «сливочных» 32-летний опорник провёл семь лет, сыграв в 336 матчах. Каземиро выиграл с мадридским клубом 15 трофеев.

В нынешнем сезоне футболист провёл за команду 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Контракт Каземиро рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночная стоимость составляет € 30 млн.

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