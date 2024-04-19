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Унаи Эмери рассказал о своих целях в «Астон Вилле»

Унаи Эмери рассказал о своих целях в «Астон Вилле»
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Главный тренер «Астон Виллы» высказался о выходе команды в полуфинал Лиги конференции. На стадии четвертьфинала команда в серии пенальти обыграла «Лилль» (1:2, 4:3 – в серии пенальти).

Лига конференций . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 19:45 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
2 : 1
3 : 4
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Языджи – 15'     2:0 Андре – 67'     2:1 Кэш – 87'    

«В серии пенальти всегда везение. В конце концов, мы победили, но признаём, что это было очень сложно. Поздравляем «Лилль», потому что они играли очень хорошо.

Я говорил о попытках повысить наш уровень в английской Премьер-лиге, и мы постепенно становимся лучше. Мы хотим присутствовать в Европе. Лига конференций, Лига Европы… надеюсь, сможем сыграть в Лиге Чемпионов с «Астон Виллой». Мы должны наслаждаться моментом, который у нас есть, стараться набираться опыта и усердно работать, чтобы добиться большего», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

В полуфинале турнира «Астон Вилла» встретится с «Олимпиакосом».

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