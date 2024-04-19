Украинский тренер Пилипчук возглавил ФК «Челябинск»

Украинский тренер Роман Пилипчук возглавил ФК «Челябинск», информирует клубная пресс-служба. Ранее «Челябинск» расторг контракт с главным тренером Виталием Пановым.

Последним клубом 56-летнего Романа Пилипчука был молдавский «Шериф», который он покинул в марте 2024 года по семейным обстоятельствам. Также в ходе своей карьеры Роман работал ассистентом Массимо Карреры, тренировал «Ахмат», возглавлял минское «Динамо» и словенский клуб «Целе».

«Челябинск» занимает шестое место в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона «А» Леон Второй лиги сезона-2023/2024. Команда набрала восемь очков за шесть матчей. В ближайшем туре «Челябинск» на выезде сыграет с «Муромом» в субботу, 20 апреля. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.