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Слишкович может остаться и. о. главного тренера «Спартака» до конца сезона — источник

Слишкович может остаться и. о. главного тренера «Спартака» до конца сезона — источник
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Возглавляющий «Спартак» Владимир Слишкович может задержаться в должности исполняющего обязанности главного тренера красно-белых до конца нынешнего сезона, сообщает Metaratings.

По информации источника, срок работы Слишковича в клубе зависит от переговоров с новым главным тренером. Отмечается, что при Владимире атмосфера в стане красно-белых наладилась. Напомним, Владимир Слишкович временно возглавил «Спартак» после отставки испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

По состоянию на сегодняшний день красно-белые располагаются на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Ростовом» на выезде. Игра состоится 21 апреля и начнётся в 20:30 по московскому времени.

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