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Жоаозиньо: надеюсь, «Сочи» сможет выйти из трудного положения как можно быстрее

Жоаозиньо: надеюсь, «Сочи» сможет выйти из трудного положения как можно быстрее
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Бывший нападающий «Сочи» Жоаозиньо выразил надежду, что южане смогут поправить своё турнирное положение в кратчайшие сроки.

— Будете готовы помочь «Сочи», если команда вдруг вылетит из РПЛ?
— Мы знаем, что «Сочи» находится в очень трудном положении. Но я надеюсь, что команда сможет выйти из этой ситуации как можно быстрее. Поэтому скажу, что нет, — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Сочи» располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. В следующем матче внутреннего первенства южане сыграют с «Уралом» на домашней арене. Игра состоится 21 апреля и начнётся в 18:15 мск.

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