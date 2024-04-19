Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Савиола будет экспертом-комментатором трансляции матча «Реала» и «Барселоны» в России

Савиола будет экспертом-комментатором трансляции матча «Реала» и «Барселоны» в России
Комментарии

Экс-нападающий «Барселоны» и «Реала» Хавьер Савиола станет экспертом Okko в студии с комментаторами Владимиром Стогниенко и Романом Гутцайтом. Трансляция начнётся в 21:00 по московскому времени и завершится через час после окончания «эль класико».

В преддверии «эль класико» аргентинец вспомнит лучшие эпизоды культового противостояния и расскажет о годах, когда играл за «Барселону» и «Реал». Легендарный футболист расскажет об одноклубниках, которые связали жизни с клубами, – о Хави, тренирующем «Барселону», Деку, спортивном директоре каталонцев, Рафаэле Маркесе и Рауле, воспитывающих молодёжные команды «Барсы» и «Реала».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android