Савиола будет экспертом-комментатором трансляции матча «Реала» и «Барселоны» в России

Экс-нападающий «Барселоны» и «Реала» Хавьер Савиола станет экспертом Okko в студии с комментаторами Владимиром Стогниенко и Романом Гутцайтом. Трансляция начнётся в 21:00 по московскому времени и завершится через час после окончания «эль класико».

В преддверии «эль класико» аргентинец вспомнит лучшие эпизоды культового противостояния и расскажет о годах, когда играл за «Барселону» и «Реал». Легендарный футболист расскажет об одноклубниках, которые связали жизни с клубами, – о Хави, тренирующем «Барселону», Деку, спортивном директоре каталонцев, Рафаэле Маркесе и Рауле, воспитывающих молодёжные команды «Барсы» и «Реала».