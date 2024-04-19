Роман Широков: патриотизм важен, но за последние 30 лет он выветрился

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Спартака» и сборной России Роман Широков высказался о внутренних терзаниях при переходах в стан прямых конкурентов.

«У меня терзаний не было. Здесь вообще простой вопрос. Патриотизм важен — это правда. Но за последние 30 лет он выветрился благодаря в том числе действиям наших властей. Нигде уже такого нет, что только один клуб на всю карьеру.

Я ушёл из клуба — куда мне идти? Помимо играть, ещё и кушать хочется. Мы не так много времени проводим в большом футболе, чтобы разбрасываться возможностями заработать что-то. Есть команды, которые, помимо возможности играть и бороться за трофеи, предлагают хорошие деньги, адекватные тому, что я должен получать. На тот момент было четыре клуба — я из них выбирал.

Можно сидеть на диване и кричать: «А чё ты идёшь туда?» Я могу туда не пойти — только сбросьте мне тогда зарплату до конца карьеры. Тоже буду сидеть на диване и давать бесплатные советы. Скажи любому сидящему на диване человеку, который работает, например, в «Лукойле» идти завтра в «Газпром» — он первый побежит. А футболистам почему-то нельзя. Раньше можно было по 12 лет играть в одном клубе, а сейчас такого нет», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.