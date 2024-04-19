Объявлены судейские назначения на матчи 28-го тура Первой лиги

Официальный сайт Футбольной национальной лиги (ФНЛ) объявил судейские назначения на матчи 28-го тура Первой лиги сезона-2023/2024.
«Родина» — «Химки»: Александр Машлякевич (Москва) – Денис Петров (Астрахань), Артём Перов (Москва), резервный судья – Ярослав Хромей (Воронеж), инспектор – Николай Голубев (Санкт-Петербург), делегат – Петр Петухов (Москва);
«Шинник» — «Динамо»: Игорь Низовцев (Нижний Новгород) – Михаил Кистанов (Энгельс), Фёдор Валявин (Саратов), резервный судья – Андрей Прокопов (Ярославль), инспектор – Юрий Чеботарёв (Краснодар), делегат – Дмитрий Карабин (Москва);
«Акрон» — «Кубань»: Игорь Панин (Дмитров) – Алексей Ермилов (Москва), Андрей Пелых (Санкт-Петербург), резервный судья – Герман Коваленко (Казань), инспектор – Виктор Клепиков (Екатеринбург), делегат – Василий Иванов (Москва);
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: Вера Опейкина (Сочи) – Максим Белокур (Находка), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), резервный судья – Иван Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Юрий Кузнецов (Москва);
«Тюмень» — «Нефтехимик»: Юрий Карпов (Петрозаводск) – Станислав Попков (Петрозаводск), Михаил Шпильфогель (Ленинградская область), резервный судья – Кирилл Силантьев (Самара), инспектор – Василий Правило (Краснодар), делегат – Иван Егоров (Москва);
«Ленинградец» — «Сокол»: Анатолий Жабченко (Краснодар) – Максим Каюмов (Москва), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья – Артём Смолин (Вологда), инспектор – Дмитрий Попов (Москва), делегат – Антон Воронцов (Москва);
«Алания» — «Волгарь»: Алексей Лапатухин (Москва) – Руслан Шекемов (Нальчик), Александр Приходько (Москва), резервный судья – Виталий Молдован (Краснодар), инспектор – Игорь Синер (Екатеринбург), делегат – Вячеслав Семёнов (Санкт-Петербург);
«КАМАЗ» — «Черноморец»: Егор Егоров (Нижний Новгород) – Алексей Линкин (Воронеж), Степан Щербаков (Омск), резервный судья – Игорь Захаров (Казань), инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область), делегат – Сергей Гуторенко (Зарайск);
«Торпедо» — «Арсенал»: Роман Сафьян (Москва) – Андрей Филипкин (Екатеринбург), Виктор Медведев (Москва), резервный судья – Максим Перезва (Раменское), инспектор – Евгений Волнин (Сочи), делегат – Андрей Губарьков (Москва).