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Экс-игрок «Ливерпуля» Крауч: у мерсисайдцев не было никаких шансов в матче с «Аталантой»

Экс-игрок «Ливерпуля» Крауч: у мерсисайдцев не было никаких шансов в матче с «Аталантой»
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Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между мерсисайдцами и «Аталантой» (1:0).

«Не думаю, что «Ливерпуль» был в хорошей форме. Во втором тайме «Аталанта» практически полностью контролировала игру. Они активно прессинговали, но в последние 20-25 минут закрылись в обороне. Но у «Ливерпуля» всё равно не было никаких шансов. Соперник слишком хорошо защищался», — приводит слова Крауча британское интернет-издание Daily Mail.

Напомним, единственный гол в матче «Аталанта» — «Ливерпуль» был забит на седьмой минуте, после того как арбитр назначил 11-метровый удар в ворота итальянской команды. Пенальти уверенно реализовал Мохамед Салах. Мерсисайдцы продолжают бороться за чемпионство в Англии. После 32 туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 71 очко и на текущий момент занимает третье место.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Салах – 7'    
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