Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Келлвен назвал двух футболистов ЦСКА, готовых к переходу в европейские клубы

Келлвен назвал двух футболистов ЦСКА, готовых к переходу в европейские клубы
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский защитник московского ЦСКА Келлвен прокомментировал новость об интересе «Монако» к форварду армейцев Фёдору Чалову, а также назвал ещё одного футболиста красно-синих, который готов к переезду в европейский чемпионат.

«Чалову пора в Европу? Безо всякого сомнения. Фёдор мечтает играть в Европе. Чалов — отличный игрок. Считаю, что не только он готов к Европе, но и Ваня Обляков. Они оба имеют все шансы заиграть в европейском чемпионате», — приводит слова Келлвена Sport24.

Фёдор Чалов – воспитанник академии армейского клуба. За основную команду красно-синих Фёдор выступает с 2016 года. С тех пор он провёл за ЦСКА 253 матча, где забил 86 голов и отдал 43 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего российского форварда в € 12 млн.

Обляков выступает за ЦСКА с лета 2018 года. За это время Иван принял участие в 204 матчах армейцев, в которых забил 20 голов и отдал 34 результативные передачи.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Монако» в феврале интересовался Фёдором Чаловым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android