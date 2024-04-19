Келлвен назвал двух футболистов ЦСКА, готовых к переходу в европейские клубы

Бразильский защитник московского ЦСКА Келлвен прокомментировал новость об интересе «Монако» к форварду армейцев Фёдору Чалову, а также назвал ещё одного футболиста красно-синих, который готов к переезду в европейский чемпионат.

«Чалову пора в Европу? Безо всякого сомнения. Фёдор мечтает играть в Европе. Чалов — отличный игрок. Считаю, что не только он готов к Европе, но и Ваня Обляков. Они оба имеют все шансы заиграть в европейском чемпионате», — приводит слова Келлвена Sport24.

Фёдор Чалов – воспитанник академии армейского клуба. За основную команду красно-синих Фёдор выступает с 2016 года. С тех пор он провёл за ЦСКА 253 матча, где забил 86 голов и отдал 43 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего российского форварда в € 12 млн.

Обляков выступает за ЦСКА с лета 2018 года. За это время Иван принял участие в 204 матчах армейцев, в которых забил 20 голов и отдал 34 результативные передачи.