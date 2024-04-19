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Журналист The Guardian: не уверен, что правительство разрешит переход Пиняева в АПЛ

Журналист The Guardian: не уверен, что правительство разрешит переход Пиняева в АПЛ
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Журналист The Guardian Джейми Джексон прокомментировал слухи об интересе английских «Манчестер Сити» и «Челси» к вингеру московского «Локомотива» Сергею Пиняеву.

«Я не уверен, что в АПЛ приедет российский футболист. Я не слышал о Пиняеве и не думаю, что местная пресса что-то знает о нём. В Англии к игрокам из России относятся по-разному, но я не уверен, что правительство разрешит такой переход», — приводит слова Джексона Metaratings.

В нынешнем сезоне Сергей Пиняев принял участие в 31 матче за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.

Напомним, ранее стало известно, что 19-летний Пиняев попал в список номинантов на награду лучшего молодого игрока года — Golden Boy.

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