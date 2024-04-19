Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Широков: если «Спартак» начнёт выигрывать, все скажут, что Слишкович — гениальный тренер?

Широков: если «Спартак» начнёт выигрывать, все скажут, что Слишкович — гениальный тренер?
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался об исполняющем обязанности главного тренера Владимире Слишковиче.

«Если сейчас «Спартак» начнёт выигрывать, то все скажут, что Слишкович — гениальный тренер? Эту команду всё равно готовил Абаскаль. За несколько дней мало что можно поменять.

Тренерские таланты Слишковича можно оценить только через полгода его непосредственной работы с командой. Может быть, чуть раньше. Но точно не через четыре дня», – сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года, в феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ.

Напомним, 14 апреля «Спартак» официально объявил об увольнении Абаскаля.

Материалы по теме
«Я передал «Спартаку» чемпионский дух». Резкий и ироничный Роман Широков
Эксклюзив
«Я передал «Спартаку» чемпионский дух». Резкий и ироничный Роман Широков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android