Широков: если «Спартак» начнёт выигрывать, все скажут, что Слишкович — гениальный тренер?

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался об исполняющем обязанности главного тренера Владимире Слишковиче.

«Если сейчас «Спартак» начнёт выигрывать, то все скажут, что Слишкович — гениальный тренер? Эту команду всё равно готовил Абаскаль. За несколько дней мало что можно поменять.

Тренерские таланты Слишковича можно оценить только через полгода его непосредственной работы с командой. Может быть, чуть раньше. Но точно не через четыре дня», – сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года, в феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ.

Напомним, 14 апреля «Спартак» официально объявил об увольнении Абаскаля.