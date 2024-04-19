Бабич, пропустивший матч «Зенит» — «Спартак», отправился с командой на игру с «Ростовом»

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич вернулся в расположение команды перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Об этом сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

«Команда поездом отправляется в Ростов-на-Дону. В расположение вернулся защитник Срджан Бабич, пропускавший матч в Петербурге», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Ранее защитник московского «Спартака» Срджан Бабич пропустил ответный матч с петербургским «Зенитом» (0:0) в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Напомним, игра 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» состоится в воскресенье, 21 апреля, на стадионе «Ростов Арена». Начало встречи запланировано на 20:30 мск.