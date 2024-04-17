В «Спартаке» объяснили отсутствие Бабича, Селихова и Зобнина на матче с «Зенитом»

Дмитрий Зеленов, глава пресс-службы московского «Спартака», прокомментировал отсутствие голкипера Александра Селихова, защитника Срджана Бабича и полузащитника Романа Зобнина в составе команды на ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с петербургским «Зенитом».

«Селихов и Бабич приболели. Зобнин продолжает восстановление», — приводит слова Зеленова Metaratings.

Напомним, 17 апреля 2024 года в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России встретятся «Зенит» и «Спартак». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 19:30 по московскому времени. В первом матче сине-бело-голубые одержали победу — 2:1.