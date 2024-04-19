Начо сообщил руководству «Реала», что покинет клуб летом — Marca

34-летний центральный защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес проинформировал руководство «сливочных» о намерении покинуть клуб по окончании нынешнего сезона, когда у него закончится контракт. Об этом сообщает Marca.

Начо является воспитанником «Реала». В его составе он провёл 355 матчей во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и девятью результативными передачами. В нынешнем сезоне центральный защитник сыграл 36 матчей во всех соревнованиях, в которых он не отметился голевыми действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что 34-летний игрок пролонгирует трудовое соглашение с «Реалом».