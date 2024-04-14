Гарначо лайкнул комментарии английского блогера с критикой в адрес тен Хага

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо лайкнул комментарии английского блогера Марка Голдбриджа в поддержку футболиста, заменённого в перерыве гостевого матча 33-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:2).

Голдбридж в своих комментариях на странице Гарначо в соцсетях обвинил главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага в том, что он в матче с «Борнмутом» бросил 19-летнего аргентинца под «автобус», после чего его заменил.

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал замену вингера Алехандро Гарначо словами о том, что команде нужно было добавить энергии и качества, чтобы было больше взаимодействия на правом фланге.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков в 32 матчах.