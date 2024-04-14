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Гарначо лайкнул комментарии английского блогера с критикой в адрес тен Хага

Гарначо лайкнул комментарии английского блогера с критикой в адрес тен Хага
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Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо лайкнул комментарии английского блогера Марка Голдбриджа в поддержку футболиста, заменённого в перерыве гостевого матча 33-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:2).

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Соланке – 16'     1:1 Фернандеш – 31'     2:1 Клюйверт – 36'     2:2 Фернандеш – 65'    

Голдбридж в своих комментариях на странице Гарначо в соцсетях обвинил главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага в том, что он в матче с «Борнмутом» бросил 19-летнего аргентинца под «автобус», после чего его заменил.

Фото: Скриншот

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал замену вингера Алехандро Гарначо словами о том, что команде нужно было добавить энергии и качества, чтобы было больше взаимодействия на правом фланге.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков в 32 матчах.

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