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Агент Барбоза: интерес «Манчестер Сити» и «Челси» к Пиняеву не означает, что они купят его

Агент Барбоза: интерес «Манчестер Сити» и «Челси» к Пиняеву не означает, что они купят его
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Известный футбольный португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на информацию о том, что вингер сборной России и московского «Локомотива» Сергей Пиняев попал в сферу интересов топ-клубов из чемпионата Англии.

«Скорее всего, интерес к Пиняеву точно есть, так как Сергей очень хороший игрок. Но я не думаю, что они сделают какое-либо предложение. То, что клубы за ним следят, не значит, что они его хотят купить. Любой талантливый игрок может выступать в любой стране», – приводит слова Барбозы Metaratings.

Ранее портал HITC опубликовал информацию о том, что «Манчестер Сити» и «Челси» интересуются Сергеем Пиняевым. Однако позже эти слухи были опровергнуты пресс-службой «горожан».

Напомним, Пиняев является футболистом московского «Локомотива» с 2023 года. Его действующее трудовое соглашение с железнодорожниками истекает в 2026 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского игрока в € 8 млн.

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