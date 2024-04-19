Журналист Элефант: Миранчук смотрелся не очень хорошо в матче с «Ливерпулем»

Журналист La Gazzetta dello Sport Андреа Элефант прокомментировал выступление полузащитника сборной России и итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с английским «Ливерпулем» (0:1).

«С «Ливерпулем» Миранчук смотрелся не очень хорошо. Было много потерь у него, меньше ясности в игре. В этой «Аталанте» нет абсолютных игроков стартового состава. Миранчук — один из четырёх нападающих, которых Гасперини использует чаще всего. Иногда Алексей играет хорошо, иногда хуже получается, как вчера, например», — приводит слова Элефанта Metaratings.

Ответный матч между «Аталантой» и «Ливерпулем» состоялся вчера, 18 апреля 2024 года. Он завершился со счётом 1:0 в пользу английского клуба. Российский полузащитник итальянского коллектива Алексей Миранчук появился на поле с первых минут. Он не отметился результативными действиями.

Напомним, «Аталанта» в первом матче одержала победу над «Ливерпулем» со счётом 3:0. По сумме двух встреч итальянская команда вышла в полуфинал Лиги Европы.