Тренер «Краснодара» Мусаев — о победе над «Факелом»: я доволен содержанием игры

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил победу команды над «Факелом» со счётом 2:0 в рамках домашнего матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Российский специалист остался доволен игрой южан. Мусаев дал понять, что победа краснодарцев была заслуженной.

«Я доволен содержанием игры. Первый тайм был ярким, мы много комбинировали и создавали моменты. Очень важно, что команде удалось сыграть дисциплинированно в обороне. «Факел» – такая команда, у которой всегда есть моменты, но мы сыграли аккуратно. Конечно, хотелось забить второй мяч раньше, чтобы успокоить игру. Но в целом мы играли в футбол и комбинировали. Поздравил ребят, потому что это была не только победа, но и хорошее качество игры», – сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Факелом» состоялся сегодня, 19 апреля 2024 года. Встреча была проведена в Краснодаре. Подопечные Мурада Мусаева одержали победу со счётом 2:0. Таким образом, южане сумели набрать 46 очков и вплотную приблизились к петербургскому «Зениту» (47 очков), который идёт первым, проведя при этом в чемпионате страны на одну игру меньше.