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Илкай Гюндоган: «Реал» способен превратить в гол даже неопасный момент

Илкай Гюндоган: «Реал» способен превратить в гол даже неопасный момент
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Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался о матче 32-го тура испанской Примеры, в котором сине-гранатовые сыграют с мадридским «Реалом». Встреча состоится 21 апреля.

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы с нетерпением ждём «эль класико». Мы потерпели разочаровывающее поражение в матче с «ПСЖ», но теперь у нас впереди большой матч, один из самых важных в европейском футболе.

Для того чтобы выиграть у «Реала», прежде всего необходимо использовать свои шансы. Кроме того, нужно попытаться свести к минимуму их моменты. Должен признать, у них есть особое качество — если у них есть всего один момент, пусть и неопасный, они способны превратить его в гол», — приводит слова Гюндогана COPE.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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