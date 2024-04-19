Илкай Гюндоган: «Реал» способен превратить в гол даже неопасный момент

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался о матче 32-го тура испанской Примеры, в котором сине-гранатовые сыграют с мадридским «Реалом». Встреча состоится 21 апреля.

«Мы с нетерпением ждём «эль класико». Мы потерпели разочаровывающее поражение в матче с «ПСЖ», но теперь у нас впереди большой матч, один из самых важных в европейском футболе.

Для того чтобы выиграть у «Реала», прежде всего необходимо использовать свои шансы. Кроме того, нужно попытаться свести к минимуму их моменты. Должен признать, у них есть особое качество — если у них есть всего один момент, пусть и неопасный, они способны превратить его в гол», — приводит слова Гюндогана COPE.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.